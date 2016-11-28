Жертвами урагану "Отто" у Коста-Ріці стали 10 людей

У результаті проходження урагану "Отто" у Коста-Ріці загинули 10 осіб.

Наслідки урагану "Отто" / Reuters

Про це повідомила комісія з надзвичайних ситуацій, передає "РИА Новости".

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Крім того, за даними місцевої влади, стихія завдала країні великий матеріальний збиток.

Зокрема, ураган завдав збитків 11 тисячам осіб, пошкоджено 2,7 тисячі кілометрів доріг. Вартість відновлювальних робіт оцінюється в 13 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що в Коста-Ріці був оголошений триденний траур.

Нагадаємо, у Панамі під час проходження урагану "Отто" загинули вісім осіб.