Жертвами урагану "Отто" у Коста-Ріці стали 10 людей
У результаті проходження урагану "Отто" у Коста-Ріці загинули 10 осіб.
Про це повідомила комісія з надзвичайних ситуацій, передає "РИА Новости".
Ураган "Отто" послабився до шторму
Крім того, за даними місцевої влади, стихія завдала країні великий матеріальний збиток.
Зокрема, ураган завдав збитків 11 тисячам осіб, пошкоджено 2,7 тисячі кілометрів доріг. Вартість відновлювальних робіт оцінюється в 13 мільйонів доларів.
Раніше повідомлялося, що в Коста-Ріці був оголошений триденний траур.
Нагадаємо, у Панамі під час проходження урагану "Отто" загинули вісім осіб.
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