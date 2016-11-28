У результаті повені в Італії загинули двоє людей (відео)

12:17, 28 листопада 2016
2071
0

В Італії сильні дощі призвели до паводків, внаслідок яких загинули двоє людей, ще одна зникла безвісти.

twitter.com @Monicanpl
У результаті повені в Італії загинули двоє людей / twitter.com @Monicanpl

Грязьові потоки практично повністю вкрили містечко Реццо в Лігурії, зараз там працюють рятувальники. Надзвичайний стан у регіоні поки не оголосили, але людей просять залишити свої домівки, поки ситуація не нормалізується, передає Euronews.

У результаті повені в Південній Африці загинули 6 осіб

Зливи у Генуї призвели до зсувів ґрунту, ситуація загрожує деяким будівлям, сотні мешканців міста евакуйовані.

Інтенсивні дощі вже закінчилися, однак влада попереджає, що наразі ситуація залишається небезпечною і звертається до людей з проханням бути обачними.

Нагадаємо, у провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин