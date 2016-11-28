У результаті повені в Італії загинули двоє людей (відео)
В Італії сильні дощі призвели до паводків, внаслідок яких загинули двоє людей, ще одна зникла безвісти.
Грязьові потоки практично повністю вкрили містечко Реццо в Лігурії, зараз там працюють рятувальники. Надзвичайний стан у регіоні поки не оголосили, але людей просять залишити свої домівки, поки ситуація не нормалізується, передає Euronews.
У результаті повені в Південній Африці загинули 6 осіб
Зливи у Генуї призвели до зсувів ґрунту, ситуація загрожує деяким будівлям, сотні мешканців міста евакуйовані.
Інтенсивні дощі вже закінчилися, однак влада попереджає, що наразі ситуація залишається небезпечною і звертається до людей з проханням бути обачними.
(26nov-11:00) #Maltempo, ricognizione aerea Drago72 su #Torino città e zona #Moncalieri pic.twitter.com/IRBOKAhZWF— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 26, 2016
Нагадаємо, у провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.
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