У результаті повені в Італії загинули двоє людей (відео)

В Італії сильні дощі призвели до паводків, внаслідок яких загинули двоє людей, ще одна зникла безвісти.

У результаті повені в Італії загинули двоє людей / twitter.com @Monicanpl

Грязьові потоки практично повністю вкрили містечко Реццо в Лігурії, зараз там працюють рятувальники. Надзвичайний стан у регіоні поки не оголосили, але людей просять залишити свої домівки, поки ситуація не нормалізується, передає Euronews.

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Зливи у Генуї призвели до зсувів ґрунту, ситуація загрожує деяким будівлям, сотні мешканців міста евакуйовані.

Інтенсивні дощі вже закінчилися, однак влада попереджає, що наразі ситуація залишається небезпечною і звертається до людей з проханням бути обачними.

Нагадаємо, у провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.