На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +8°

Сьогодні і завтра на українських трасах місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +8°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +1°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, місцями пройде сніг.

На трасі Київ - Ужгород пройде сніг, температура в дорозі -2° ... +3°. У вівторок на цьому маршруті також очікується снігопад, температура до +3°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +8°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +2°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +3°. 29 листопада на цьому напрямку місцями пройде сніг, температура 0°... +2°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, 0° ... +2°. За даним напрямом у вівторок синоптики прогнозують сніг, температура до +2°.

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