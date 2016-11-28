На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +8°
Сьогодні і завтра на українських трасах місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +8°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +1°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, місцями пройде сніг.
На трасі Київ - Ужгород пройде сніг, температура в дорозі -2° ... +3°. У вівторок на цьому маршруті також очікується снігопад, температура до +3°.
Погода на тиждень: в Україні похолодає, практично кожен день будуть йти дощі і сніг
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +8°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +2°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +3°. 29 листопада на цьому напрямку місцями пройде сніг, температура 0°... +2°.
За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, 0° ... +2°. За даним напрямом у вівторок синоптики прогнозують сніг, температура до +2°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°