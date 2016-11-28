Народний синоптик прогнозує українцям морозний і сніжний грудень (інфографіка)
Як розповів УНІАН народний синоптик Леонід Горбань, у грудні на українців чекає морозна погода і сніг. В кінці місяця кілька днів буде плюсова температура.
За його прогнозом, з початку грудня в Україну прийде справжня зима - з морозом і снігом. Температура від -3° до цілих -11° (див. інфографіку). На 23-25 грудня Горбань прогнозує плюсову температуру, але до кінця місяця в Україну знову повернуться морози і сніг, до -8°.
1-3 грудня -3° -5°, без опадів;
4-6 грудня -4° -10°, сніг;
7-9 грудня -3° -5°, без опадів;
10-11 грудня -4° -7° сніг-дощ;
12-14 грудня -4° -11°, сніг;
15-22 грудня -4° -9°, без опадів;
23-25 грудня +1° +3°, без опадів;
26-31 грудня -2° -8°, сніг 26, 30 грудня
"Грудень не бере рекордів з холодів. Лише зрідка він виявляється морозніше січня (1902,1916,1938 роках). І все-таки цей місяць слушно прозваний студеним. Це слід приймати, якщо враховувати обчислення грудня за старим стилем, де межі місяця з 14 грудня по 13 січня, це найхолодніший період", - розповів УНІАН Горбань, нагадавши, що календарні прізвиська грудня - "Студень" або "Стужайло".
Погода на тиждень: в Україні похолодає, практично кожен день будуть йти дощі і сніг
Народні прикмети про грудень:
"Пройде грудень з похмурим небом – чекай врожаю, а з сонячним морозним голодного року" .
"У грудні великий іній, замети снігу, глибоко промерзла земля - до урожаю".
"Сухий морозний грудень віщує суху весну і літо".
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Запоріжжя+34°... +23°
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