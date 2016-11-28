У результаті повені в Греції загинула людина

У результаті повені, викликаної проливними дощами, на грецькому острові Закінф загинула людина.

REUTERS

Через сильний дощ на Закінфі та в столиці Греції Афінах рятувальні служби отримали 470 екстрених викликів, пов'язаних, в основному, з підтопленнями підвальних приміщень, передає ABC News з посиланням на AP.

Читайте також У результаті повені в Південній Африці загинули 6 осіб

Один чоловік загинув, ще 20 застрягли в автомобілях на затоплених вулицях, їх вдалося врятувати.

Деякі дороги в Афінах були непроїзними протягом кількох годин.

Нагадаємо, у провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.