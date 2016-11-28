У результаті повені в Греції загинула людина

14:38, 28 листопада 2016
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У результаті повені, викликаної проливними дощами, на грецькому острові Закінф загинула людина.

REUTERS
REUTERS

Через сильний дощ на Закінфі та в столиці Греції Афінах рятувальні служби отримали 470 екстрених викликів, пов'язаних, в основному, з підтопленнями підвальних приміщень, передає ABC News з посиланням на AP.

У результаті повені в Південній Африці загинули 6 осіб

Один чоловік загинув, ще 20 застрягли в автомобілях на затоплених вулицях, їх вдалося врятувати.

Деякі дороги в Афінах були непроїзними протягом кількох годин.

Нагадаємо, у провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.

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