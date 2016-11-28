Львів накрив сильний снігопад (фото, відео)

Сьогодні, 28 листопада, Львівщину накрив сильний снігопад.

Львів накрив снігопад / facebook.com, Igor Zinkevych

Станом на ранок понеділка у місті працювало 22 одиниці снігоприбиральної техніки, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

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Зазначається, що техніка працює в черговому режимі і за потреби буде залучатись до прибирання. Для посипання вулиць у місті було використано понад 100 куб. м піскосуміші.

Синоптики прогнозують на території Львівської області впродовж 28 листопада пориви північно-західного вітру 15-20 м/с та хуртовини.