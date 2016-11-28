Завтра у багатьох областях України пройде сніг, на сході вночі до -8° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 листопада на заході, півночі і в центрі України пройде сніг. Найтепліше буде на півдні та сході - до +2°.

У багатьох областях завтра пройде сніг / УНІАН

У Києві завтра пройде сніг, вночі -6°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

У Львові 29 листопада сильний снігопад, вночі -6°, вдень -1°. Вітер мінливий, свіжий.

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У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -8°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 7.3 м/с.

У Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -5°, вдень +1°, вітер західний та північно-західний, до 6.1 м/с.

У Харкові у вівторок сніг, температура вночі -7°, вдень -1°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі -6°, вдень +2°. Вітер північний і північно-східний, до 4.1 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -7°, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -7°, вдень +1°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -7°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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