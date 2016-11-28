Завтра у багатьох областях України пройде сніг, на сході вночі до -8° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 листопада на заході, півночі і в центрі України пройде сніг. Найтепліше буде на півдні та сході - до +2°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -6°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
У Львові 29 листопада сильний снігопад, вночі -6°, вдень -1°. Вітер мінливий, свіжий.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +8°
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -8°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 7.3 м/с.
У Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -5°, вдень +1°, вітер західний та північно-західний, до 6.1 м/с.
У Харкові у вівторок сніг, температура вночі -7°, вдень -1°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі -6°, вдень +2°. Вітер північний і північно-східний, до 4.1 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -7°, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -7°, вдень +1°, вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -7°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°