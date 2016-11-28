У Києві завтра пройде сніг, вдень до -2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 29 листопада, у столиці пройде сніг, температура повітря вдень -2°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

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Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:34, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на заході, півночі і в центрі України пройде сніг. Найтепліше буде на півдні та сході до +2°.

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