У Києві завтра пройде сніг, вдень до -2°
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 29 листопада, у столиці пройде сніг, температура повітря вдень -2°.
До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +8°
Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
Завтра сонце в столиці зійде у 07:34, а зайде у 15:57.
Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на заході, півночі і в центрі України пройде сніг. Найтепліше буде на півдні та сході до +2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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