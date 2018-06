У Саудівській Аравії випав сніг

Про це повідомляє РБК з посиланням на Al Arabia.

Як зазначає видання, рідкісне природне явище на даний момент спостерігається в містах Шакра і Табук. Також до -3 градусів температура опустилася в Ель-Джауфі, і до -1 в Ель-Курайяті.

Крім того, професор-кліматолог з Ель-Касімського університету Абдалла аль-Мусанад розповів Al Arabia, що до кінця нинішнього тижня у західних, східних і центральних регіонах Саудівської Аравії очікуються сильні дощі. У зв'язку з цим автомобілістів в місцевих правоохоронних органах попросили дотримуватися обережності.

