У Саудівській Аравії випав сніг

22:47, 28 листопада 2016
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У центрі й на сході Саудівської Аравії температура опустилася нижче нуля і випав сніг.

скріншот відео
У Саудівській Аравії температура опустилася нижче нуля / скріншот відео

Про це повідомляє РБК з посиланням на Al Arabia.

Як зазначає видання, рідкісне природне явище на даний момент спостерігається в містах Шакра і Табук. Також до -3 градусів температура опустилася в Ель-Джауфі, і до -1 в Ель-Курайяті.

Крім того, професор-кліматолог з Ель-Касімського університету Абдалла аль-Мусанад розповів Al Arabia, що до кінця нинішнього тижня у західних, східних і центральних регіонах Саудівської Аравії очікуються сильні дощі. У зв'язку з цим автомобілістів в місцевих правоохоронних органах попросили дотримуватися обережності.

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За даними місцевої влади, в містах Даммам, Дахран, Хобар і Катіф надзвичайним службам доводиться застосовувати спеціальну техніку для відкачування та збору дощових потоків.

Як розповів Al Arabia аль-Мусанад, в королівстві 40 днів тому завершився сезон дощів. Опади, що випали в понеділок 28 листопада — другі зафіксовані з моменту закінчення цього сезону.

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