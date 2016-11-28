У Саудівській Аравії випав сніг
У центрі й на сході Саудівської Аравії температура опустилася нижче нуля і випав сніг.
Про це повідомляє РБК з посиланням на Al Arabia.
Як зазначає видання, рідкісне природне явище на даний момент спостерігається в містах Шакра і Табук. Також до -3 градусів температура опустилася в Ель-Джауфі, і до -1 в Ель-Курайяті.
Крім того, професор-кліматолог з Ель-Касімського університету Абдалла аль-Мусанад розповів Al Arabia, що до кінця нинішнього тижня у західних, східних і центральних регіонах Саудівської Аравії очікуються сильні дощі. У зв'язку з цим автомобілістів в місцевих правоохоронних органах попросили дотримуватися обережності.
У Токіо вперше за 54 роки випав листопадовий сніг (фоторепортаж)
Below zero? #Snow covers sand in #SaudiArabia's regions https://t.co/Cp4s48rkmU pic.twitter.com/ZqqkDz498f— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 27, 2016
За даними місцевої влади, в містах Даммам, Дахран, Хобар і Катіф надзвичайним службам доводиться застосовувати спеціальну техніку для відкачування та збору дощових потоків.
Як розповів Al Arabia аль-Мусанад, в королівстві 40 днів тому завершився сезон дощів. Опади, що випали в понеділок 28 листопада — другі зафіксовані з моменту закінчення цього сезону.
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