Сьогодні в багатьох областях України пройде сніг, найтепліше на півдні - до +2° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 листопада у багатьох областях пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +2°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -2°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
Львів накрив сильний снігопад (фото, відео)
У Львові 29 листопада снігопад, температура повітря вдень -1°. Вітер мінливий, свіжий.
У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, до 7.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок очікуються опади. Температура -1°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°, західний і північно-західний, до 6.1 м/с.
У Харкові пройде сніг. Температура до -1°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +2°. Вітер північний і північно-східний, до 4.1 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -1°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, удень +1°. Вітер мінливий, легкий.
Погода на тиждень: в Україні похолодає, практично кожен день будуть йти дощі і сніг
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°