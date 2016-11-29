Сьогодні в багатьох областях України пройде сніг, найтепліше на півдні - до +2° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 листопада у багатьох областях пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

У багатьох регіонах сьогодні пройде сніг / УНІАН

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -2°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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У Львові 29 листопада снігопад, температура повітря вдень -1°. Вітер мінливий, свіжий.

У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, до 7.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок очікуються опади. Температура -1°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°, західний і північно-західний, до 6.1 м/с.

На півдні до +2° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура до -1°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +2°. Вітер північний і північно-східний, до 4.1 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -1°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +1°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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