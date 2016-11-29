У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -2°

08:30, 29 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 29 листопада, у столиці вдень до -2°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -3°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:34, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у багатьох областях пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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