У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 29 листопада, у столиці вдень до -2°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -3°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:34, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у багатьох областях пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

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