Сьогодні, 29 листопада, в Україні, крім півдня та сходу, невеликий, вдень у північних областях помірний сніг. Також очікується зниження температури.

Водіїв попереджають про сніг та ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

Поліція радить водіям бути особливо уважними та обережними за кермом.

Читайте також Львів накрив сильний снігопад (фото, відео)

"Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). З особливою обережністю рухайтеся по мостах та естакадах, в умовах недостатньої видимості користуйтеся ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями", - йдеться в повідомленні.

Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які можуть привести до створення аварійних ситуацій.

Поліція також закликає пішоходів бути вкрай уважними та радить використовувати у темну пору доби світлоповертаючі елементи.

Нагадаємо, 29 листопада у багатьох областях пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +2°.