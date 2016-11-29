Водіїв попереджають про сніг та ожеледицю на дорогах

09:28, 29 листопада 2016
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Сьогодні, 29 листопада, в Україні, крім півдня та сходу, невеликий, вдень у північних областях помірний сніг. Також очікується зниження температури.

Фото УНІАН
Водіїв попереджають про сніг та ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

Поліція радить водіям бути особливо уважними та обережними за кермом.

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"Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). З особливою обережністю рухайтеся  по мостах та естакадах, в умовах недостатньої видимості користуйтеся ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями", - йдеться в повідомленні.

Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які можуть привести до створення аварійних ситуацій.

Поліція також закликає пішоходів бути вкрай уважними та радить використовувати у темну пору доби світлоповертаючі елементи.

Нагадаємо, 29 листопада у багатьох областях пройде сніг. Найтепліше буде на півдні - до +2°.

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