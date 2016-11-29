У Китаї оголосили "жовтий" рівень попередження через наближення тайфуну "Токаге"

10:30, 29 листопада 2016
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У Китаї оголосили "жовтий" рівень попередження через наближення тайфуну "Токаге", який має принести дощі і вітер в південні райони країни.

сайту japantimes.до.джп
У Китаї оголосили "жовтий" рівень попередження через тайфун "Токаге" / japantimes.co.jp

У Національному метеорологічному центрі Китаю повідомили, що тайфун, який утворився в центрі Південно-китайського моря, рухається на північ зі швидкістю 5-10 км/год, передає Xinhua.

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За прогнозами, тайфун зачепить провінції Чжецзян, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань і Гуансі-Чжуанський автономний район, де очікується сильний вітер.

Нагадаємо, тайфун "Хаїма" завдав Китаю економічний збиток у розмірі $702 мільйони.

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