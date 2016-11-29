Киян попереджають про погіршення погодних умов

10:37, 29 листопада 2016
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У вівторок, 29 листопада, у столиці очікується хмарна погода з проясненнями, пройде сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Киян попереджають про погіршення погодних умов / УНІАН
Киян попереджають про погіршення погодних умов / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У столиці сьогодні вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 1-3° морозу.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути обережними на дорогах і, за можливості, користуватися громадським транспортом.

Також комунальні служби звертаються до водіїв із проханням не залишати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу.

Нагадаємо, 29 листопада, в Україні, крім півдня та сходу, невеликий, вдень у північних областях помірний сніг. Також очікується зниження температури.

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