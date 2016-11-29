Через снігопад затори у Києві досягли 8 балів

10:56, 29 листопада 2016
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Станом на 10:45 29 листопада затори у Києві досягли 8 балів.

Фото УНІАН
Через сніг у столиці затори досягли 8 балів / УНІАН

За даними сервісу Яндекс.Пробки, у столиці ускладнено рух на бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганського, у районі площі Перемоги. Також затори спостерігаються на Лівому березі Києва: на Харківському шосе, Броварському проспекті.

Яндекс
Затори в Києві / Яндекс

Нагадаємо, у КМДА закликають водіїв бути обережними на дорогах і, по можливості, користуватися громадським транспортом.

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