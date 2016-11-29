Південь Іспанії накрили зливи

12:08, 29 листопада 2016
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Проливні дощі, які накрили провінцію Малага (Іспанія), викликали хаос серед місцевого населення.

Іспанську Малагу накрили зливи / theolivepress.es
Іспанську Малагу накрили зливи / theolivepress.es

У багатьох населених пунктах випала велика кількість опадів, що призвело до 160 екстрених викликів рятувальників за два дні, передає The Olive Press.

На третій частині території випало стільки ж опадів, скільки за весь 2015 рік.

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Зливи призвели до численних зсувів і затопили дороги, у результаті чого кілька людей застрягли в своїх автомобілях. Відзначається, що через негоду затопило велику кількість будинків та підвальних приміщень.

Синоптики попереджають, що цими вихідними в регіоні очікуються більш інтенсивні опади.

Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб загинули в результаті сходу зсуву в Новій Каледонії (особлива адміністративно-територіальна структура Франції в Тихому океані).

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