На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.

На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура -2°... +1°. Завтра на цьому маршруті температура до -1°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород пройде сніг, температура в дорозі -2° ... +3°. У середу на цьому маршруті також очікується снігопад, температура до +4°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +2°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до 0°.

У напрямку Харкова місцями пройде сніг. Температура в дорозі до -1°. 30 листопада на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -4°... -2°.

За маршрутом Київ – Чернівці снігопад, -2° ... +2°. За даним напрямком у середу практично без опадів, температура до +2°.

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