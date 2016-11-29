На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
Сьогодні і завтра на автошляхах України пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура -2°... +1°. Завтра на цьому маршруті температура до -1°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород пройде сніг, температура в дорозі -2° ... +3°. У середу на цьому маршруті також очікується снігопад, температура до +4°.
Сьогодні в багатьох областях України пройде сніг, найтепліше на півдні - до +2° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +2°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до 0°.
У напрямку Харкова місцями пройде сніг. Температура в дорозі до -1°. 30 листопада на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -4°... -2°.
За маршрутом Київ – Чернівці снігопад, -2° ... +2°. За даним напрямком у середу практично без опадів, температура до +2°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°