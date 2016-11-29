ДСНС випустила прогноз на грудень щодо надзвичайних ситуацій

У грудні 2016 року загроза виникнення небезпечних геологічних явищ невелика, але зберігається ймовірність зсувів.

Середня температура у грудні буде 1-4° морозу / УНІАН

Про це йдеться в прогнозі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на грудень 2016 року.

Середня місячна температура у грудні 2016 року передбачається 1-4° морозу, у південній частині від 1° морозу до 4° тепла, що близько до середніх значень за базовий період (1981-2010 рр.).

Читайте також На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Місячна кількість опадів очікується 35-50 мм, на Закарпатті та в Карпатах 70-115 мм, що в межах (80-120%) середніх значень за базовий період.

"У грудні 2016 року загроза виникнення небезпечних геологічних явищ невелика, але зберігається ймовірність їх виникнення, особливо зсувів, у гірських регіонах країни, у межах промислово-міських агломерацій Київської, Дніпропетровської, Донецької, Полтавської, Черкаської областей та м. Києві, а також в межах лінійних об'єктів (залізничні колії, автодороги). У південних регіонах країни можлива активізація процесів підтоплення", - йдеться в повідомленні.

Також у грудні ймовірні ускладнення в господарській діяльності, життєдіяльності населення або виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок змін у температурному режимі, випадіння опадів змішаної фази в поєднанні з посиленням вітру, утворення ожеледі, налипання мокрого снігу.

Найбільш небезпечними за частотою виникнення стихійних гідрометеорологічних явищ є південні, південно-східні та західні регіони країни.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, в Україні, крім півдня та сходу, невеликий, вдень у північних областях помірний сніг. Також очікується зниження температури