Циклон на Харківщині: дороги посипають піщано-сольовою сумішшю, працює спецтехніка (фото)

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У центрі Харкова комунальники прибирають сніг / dozor.kharkov.ua

Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Євген Зражевець, пише Dozor.kharkov.ua.

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«Ми проводимо планове нічне чергування. Тільки сніг пішов – всі одразу ж включилися в роботу. Вранці 29 листопада на дороги області вийшли 37 одиниць техніки», - повідомив Зражевець.

За інформацією Служби автомобільних доріг, циклон, який приніс в Харківську область опади у вигляді снігу, «зачепив» лише північні і центральні райони. У 7 південних районах області снігу не було.

«Циклон зайшов з північного сходу, і в ряді районів випав, як ми говоримо, «зарядний» сніг – тобто короткочасні рясні опади, - розповів начальник Служби автомобільних доріг. - Сніг почався вранці, приблизно о 5 годині, і йшов не більш півгодини, в результаті чого на дорогах утворився сантиметровий шар».

Такий шар снігу, за словами Зражевця, не потребує розчищення, тому на дорогах області ведеться тільки посипання піщано-соляною сумішшю і сіллю. Зокрема, сумішами були оброблені окружна дорога, державні траси і дороги місцевого значення.

Опади, що випали в області 29 листопада, не позначилися на роботі об'єктів житлово-комунального господарства. Сухий сніг не викликав налипання на дротах електромереж, тому поривів і відключень електроенергії в області не зафіксовано. За інформацією департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА, в штатному режимі працюють теплотраси та котельні області.