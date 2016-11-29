Лісові пожежі в Південній Кароліні завдали збитків у розмірі $3,3 мільйона

В американському штаті Південна Кароліна горить майже 4 тисячі га лісу, збиток від пожежі оцінюється в 3,3 мільйона доларів.

Reuters

Пожежа почалася ще 9 листопада в районі гори Пінакл і стала наслідком діяльності людини. На даний момент пожежним службам вдалося локалізувати 47% загоряння, передає "РИА Новости" з посиланням на телеканал WISTV.

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Місцева влада закрила природний парк "Пінакл Маунтін Стейт Парк" і залізну дорогу, що пролягає на його території, евакуація поки не оголошувалася.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, площа лісової пожежі в американському штаті Джорджія збільшилася до 4100 га.