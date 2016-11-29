Лісові пожежі в Південній Кароліні завдали збитків у розмірі $3,3 мільйона

15:17, 29 листопада 2016
1062
0

В американському штаті Південна Кароліна горить майже 4 тисячі га лісу, збиток від пожежі оцінюється в 3,3 мільйона доларів.

Reuters
Reuters

Пожежа почалася ще 9 листопада в районі гори Пінакл і стала наслідком діяльності людини. На даний момент пожежним службам вдалося локалізувати 47% загоряння, передає "РИА Новости" з посиланням на телеканал WISTV.

В Ізраїлі лютують лісові пожежі: в околицях Хайфи евакуйовано понад 60 тисяч людей

Місцева влада закрила природний парк "Пінакл Маунтін Стейт Парк" і залізну дорогу, що пролягає на його території, евакуація поки не оголошувалася.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, площа лісової пожежі в американському штаті Джорджія збільшилася до 4100 га.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин