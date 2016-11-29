В Україні завтра практично без опадів, на сході вночі похолодає до -10° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 30 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.
У Києві завтра без опадів, вночі -4°, вдень -3°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.
У Львові 30 листопада снігопад, вночі -2°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -2°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.
У Вінниці в середу хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°, вдень -1°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -7°, вдень -1°, вітер мінливий, до 7.2 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі -9°, вдень -4°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі завтра ясно. Температура вночі -9°, вдень -3°. Вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі -9°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер північний, до 2.8 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -10°, вдень -1°, вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -9°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 1.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°