В Україні завтра практично без опадів, на сході вночі похолодає до -10° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 30 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.

Завтра в Україні місцями пройде сніг / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -4°, вдень -3°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

У Львові 30 листопада снігопад, вночі -2°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

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У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -2°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

У Вінниці в середу хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°, вдень -1°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -7°, вдень -1°, вітер мінливий, до 7.2 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -9°, вдень -4°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра ясно. Температура вночі -9°, вдень -3°. Вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі -9°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер північний, до 2.8 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -10°, вдень -1°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -9°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 1.3 м/с.

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