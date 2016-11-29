У Києві завтра без опадів, вдень до -3°
Згідно з даними Погода УНІАН, 30 листопада у столиці без опадів, температура повітря вдень -3°.
До вечора в Києві температура повітря знизиться до -4°.
На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
Вітер мінливий, до 5.2 м/с.
Завтра сонце в столиці зійде у 07:35, а зайде у 15:57.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°
Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 77 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 28 %
Схід: 05:44
Захід 20:39
Видимість: 16 км
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