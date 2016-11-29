У Києві завтра без опадів, вдень до -3°

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 листопада у столиці без опадів, температура повітря вдень -3°.

У Києві завтра до -3° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -4°.

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Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:35, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.

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