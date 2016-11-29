Київ засипало: жителі міста діляться фотографіями снігопаду в соцмережах

Вранці 29 листопада в Києві розпочався снігопад.

Снігопад у Києві / vk.com Катя Коваль

Жителі міста діляться в соціальних мережах фотографіями снігу. Багато киян пишуть, що завдяки такій погоді відчувається "новорічний настрій".

Читайте також На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

У той же час в КМДА закликають водіїв бути обережними на дорогах і, по можливості, користуватися громадським транспортом.

Сніг у Києві / vk.com, Таня Заволоко

#Київ Фото опубліковано Vlad Hardy (@vlad.hardy) Ноя 29 2016 о 6:03 PST

Winter is back to Kyiv Фото опубліковано Victoria Petrenko (@v.v.petrenko) Ноя 29 2016 о 5:53 PST