Київ засипало: жителі міста діляться фотографіями снігопаду в соцмережах

16:27, 29 листопада 2016
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Вранці 29 листопада в Києві розпочався снігопад.

Снігопад у Києві / vk.com Катя Коваль
Снігопад у Києві / vk.com Катя Коваль

Жителі міста діляться в соціальних мережах фотографіями снігу. Багато киян пишуть, що завдяки такій погоді відчувається "новорічний настрій".

На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

У той же час в КМДА закликають водіїв бути обережними на дорогах і, по можливості, користуватися громадським транспортом.

Сніг у Києві / vk.com, Таня Заволоко
Сніг у Києві / vk.com, Таня Заволоко

Коли навколо сніжно ❄️ #київ #україна #weather #november #vsco #vscocam #lifestyle #lifeisgood

Фото опубліковано Ольга Ремез (@olha_rem)

#Київ

Фото опубліковано Vlad Hardy (@vlad.hardy)

Winter is back to Kyiv

Фото опубліковано Victoria Petrenko (@v.v.petrenko)

Зайчики^^ #ukraine #kyiv #winter #snow #momandson

Фото опубліковано @unavailable_666

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