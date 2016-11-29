Синоптики попередили українців про морозну ніч та розповіли, чого очікувати від погоди завтра (карти)

На завтра, 30 листопада, на більшій частині території України, крім південних та більшості східних областей, синоптики прогнозують на дорогах ожеледицю.

На завтра синоптики прогнозують ожеледицю і невеликий сніг / Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції.

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"За інформацією Гідрометцентру, в середу на території країни, крім південних та більшості східних областей, ожеледиця. Також вночі в Карпатському регіоні, більшості центральних і Харківській областях, вдень у західних, Житомирській та Київській областях невеликий сніг", - йдеться у повідомленні.

Так, 30 листопада в більшості областей України температура впаде до -5 -9 градусів, найхолодніше буде на півночі країни.

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У свою чергу синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook написала, що сніговий масив вже зсунувся з території Києва.

"Сніг пішов на центр та північний схід зачепить. Ніч очікується морозною. Звертаю увагу, що південь та південний схід України також буде з морозами", - йдеться у її повідомленні.

facebook.com/tala.didenko