Синоптики попередили українців про морозну ніч та розповіли, чого очікувати від погоди завтра (карти)

17:14, 29 листопада 2016
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На завтра, 30 листопада, на більшій частині території України, крім південних та більшості східних областей, синоптики прогнозують на дорогах ожеледицю.

УНИАН
На завтра синоптики прогнозують ожеледицю і невеликий сніг / Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції.

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"За інформацією Гідрометцентру, в середу на території країни, крім південних та більшості східних областей, ожеледиця. Також вночі в Карпатському регіоні, більшості центральних і Харківській областях, вдень у західних, Житомирській та Київській областях невеликий сніг", - йдеться у повідомленні.

Так, 30 листопада в більшості областей України температура впаде до -5 -9 градусів, найхолодніше буде на півночі країни.

Скріншот
Скріншот

У свою чергу синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook написала, що сніговий масив вже зсунувся з території Києва.

"Сніг пішов на центр та північний схід зачепить. Ніч очікується морозною. Звертаю увагу, що південь та південний схід України також буде з морозами", - йдеться у її повідомленні. 

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

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