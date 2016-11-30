Сьогодні в Україні практично без опадів, на заході до +2° (карта)

08:00, 30 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 30 листопада в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.

В Україні сьогодні місцями пройде сніг / УНІАН
В Україні сьогодні місцями пройде сніг / УНІАН

У столиці без опадів, вдень -3°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

У Львові 30 листопада снігопад, температура повітря вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура -1°. Вітер північно-західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -1°, вітер мінливий, до 7.2 м/с.

УНІАН
На заході до +2° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -4°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -3°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер північний, до 2.8 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.

Львів накрив сильний снігопад (фото, відео)

У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень -1°. Вітер мінливий, до 1.3 м/с.

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