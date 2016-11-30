У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3°

08:30, 30 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 30 листопада в столиці вдень до -3°, без опадів.

УНІАН
У Києві сьогодні до -3° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -4°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:35, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 листопада в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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