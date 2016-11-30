Жителів України попереджають про ожеледицю на дорогах

Сьогодні, 30 листопада, на дорогах України, крім південних та більшості східних областей, ожеледиця.

На дорогах України ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 30 листопада на дорогах країни, крім південних та більшості східних областей, ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

По Києву та області 30 листопада також ожеледиця.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці та керування автомобілем.

Нагадаємо, у середу, 30 листопада в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.