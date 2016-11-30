В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,7

Землетрус магнітудою 5,7 стався 30 листопада стався на сході Індонезії.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Національне управління метеорології, кліматології і геофізики.

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Епіцентр підземного поштовху знаходився в 86 км на північний схід від міста Саумлакі в провінції Молуккі. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км під поверхнею моря Банда.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, біля північно-східного узбережжя Тайваню 25 листопада стався землетрус магнітудою 5,5.