У Болгарії оголосили "жовтий" рівень попередження через снігопад

У Болгарії оголосили "жовтий" рівень попередження через складні погодні умови, викликані снігопадом.

Reuters

У більшості регіонів країни випала велика кількість опадів, у вівторок пориви вітру досягали 22 м/с, передає novinite.com.

Читайте також Львів накрив сильний снігопад (фото, відео)

У столиці Болгарії Софії через негоду на автодорогах утворилися численні пробки.

Про постраждалих поки не повідомляється.

Reuters

Нагадаємо, у центрі і на сході Саудівської Аравії температура опустилася нижче нуля і випав сніг. Рідкісне природне явище на даний момент спостерігається в містах Шакра і Табук. Також до -3 градусів температура опустилася в Ель-Джауфі, і до -1 в Ель-Кураяті.