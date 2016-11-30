У Болгарії оголосили "жовтий" рівень попередження через снігопад

11:36, 30 листопада 2016
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У Болгарії оголосили "жовтий" рівень попередження через складні погодні умови, викликані снігопадом.

Reuters
Reuters

У більшості регіонів країни випала велика кількість опадів, у вівторок пориви вітру досягали 22 м/с, передає novinite.com.

Львів накрив сильний снігопад (фото, відео)

У столиці Болгарії Софії через негоду на автодорогах утворилися численні пробки.

Про постраждалих поки не повідомляється.

Reuters
Reuters

Нагадаємо, у центрі і на сході Саудівської Аравії температура опустилася нижче нуля і випав сніг. Рідкісне природне явище на даний момент спостерігається в містах Шакра і Табук. Також до -3 градусів температура опустилася в Ель-Джауфі, і до -1 в Ель-Кураяті.

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