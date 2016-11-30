У результаті сходу зсуву в Індонезії загинула людина, двоє пропали безвісти
У результаті сходу зсуву в провінції Центральна Ява на заході Індонезії загинула одна людина, двоє пропали без вісті, ще п'ятеро постраждали.
Про це заявили в провінційному управлінні по боротьбі зі стихіями, передає Xinhua.
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Відзначається, що зсув був викликаний зливовими дощами в селі Булуреджо в районі Каранганяр.
"У даний час ведуться пошуки зниклих. Під впливом проливних дощів шар грунту з 30-метрової висоти обвалився на жертв, які вели роботи у підніжжя гори", - повідомив представник управління.
Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб загинули в результаті сходу зсуву в Новій Каледонії (особлива адміністративно-територіальна структура Франції в Тихому океані).
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