На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

13:00, 30 листопада 2016
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У середу і четвер на українських трасах місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.

УНІАН
На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура -3°... -2°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, суцільна хмарність.

На трасі Київ - Ужгород пройде сніг, температура в дорозі -3° ... +4°. У четвер на цьому маршруті також очікується снігопад, температура до +3°.

Сьогодні в Україні практично без опадів, на заході до +2° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до 0°, сонячно. Завтра на даному маршруті місцями пройде сніг, температура до +1°.

У напрямку Харкова мінлива хмарність. Температура в дорозі до -3°. 1 грудня на цьому напрямку практично без опадів, температура -3°... +1°.

За маршрутом Київ – Чернівці у Вінницькій та Хмельницькій областях пройде сніг, -3° ... +1°. За даним напрямком у четвер снігопад, температура до +3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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