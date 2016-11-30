В Україні оголосили штормове попередження на 1 грудня
У четвер, 1 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"За прогнозами Укргідрометцентру, 1 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що 2 грудня у зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу очікуються складні погодні умови: вночі у західних, північних та центральних областях, вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, на дорогах України, крім південних та більшості східних областей, ожеледиця.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+25°... +13°
-
Луцьк+17°... +9°
-
Львів+17°... +8°
-
Миколаїв+23°... +13°
-
Одеса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +10°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+19°... +10°
-
Чернівці+20°... +8°