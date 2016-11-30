В Україні оголосили штормове попередження на 1 грудня

У четвер, 1 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, 1 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 2 грудня у зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу очікуються складні погодні умови: вночі у західних, північних та центральних областях, вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, на дорогах України, крім південних та більшості східних областей, ожеледиця.