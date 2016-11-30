Руйнівні шторми накрили американські штати Алабама і Міссісіпі, три людини загинули.

Американські штати Алабама і Міссісіпі постраждали від торнадо / twitter.com, @colbertema

Торнадо, який пронісся в Алабамі, пошкодив численні будівлі, троє людей загинули, ще четверо отримали серйозні травми, передає The Weather Channel.

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На північному заході штату проливні дощі затопили кілька автодоріг, поліція закликає водіїв будувати альтернативні маршрути руху.

Раніше негода накрила Міссісіпі, де також пронісся торнадо. Тут пошкоджено декілька житлових будинків, зруйновані дороги, повалені дерева та лінії електропередач. У місті Джексон випав град розміром з бейсбольний м'яч.

Нагадаємо, шторм "Ангус", який обрушився ввечері 19 листопада на південне узбережжя Англії, приніс із собою проливні дощі і шквальний вітер.