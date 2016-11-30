У перший день зими Україну накриє снігом, на сході до -7° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 грудня практично в усіх регіонах України пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.

Україну завтра накриє снігом / УНІАН

У Києві завтра пройде сніг, вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.

У Львові 1 грудня снігопад, вночі -1°, вдень +1°. Вітер західний, помірний.

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У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -1°, вдень +1°. Вітер східний та південний, до 5.0 м/с.

У Вінниці у четвер невеликий сніг. Температура вночі -1°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -4°, вдень +1°, вітер західний та південно-західний, до 4.2 м/с.

У Харкові у четвер сніг, температура вночі -5°, вдень -3°. Вітер південний, слабкий.

У Дніпрі завтра снігопад. Температура вночі -4°, вдень -2°. Вітер південний, слабкий.

У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -6°, вдень -2°. Вітер південний і південно-східний, до 2,5 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -5°, вдень -2°, вітер південний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -5°, вдень -1°. Вітер південний, до 3.2 м/с.

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