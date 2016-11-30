У перший день зими Україну накриє снігом, на сході до -7° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 грудня практично в усіх регіонах України пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.
У Львові 1 грудня снігопад, вночі -1°, вдень +1°. Вітер західний, помірний.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -1°, вдень +1°. Вітер східний та південний, до 5.0 м/с.
У Вінниці у четвер невеликий сніг. Температура вночі -1°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -4°, вдень +1°, вітер західний та південно-західний, до 4.2 м/с.
У Харкові у четвер сніг, температура вночі -5°, вдень -3°. Вітер південний, слабкий.
У Дніпрі завтра снігопад. Температура вночі -4°, вдень -2°. Вітер південний, слабкий.
У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -6°, вдень -2°. Вітер південний і південно-східний, до 2,5 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -5°, вдень -2°, вітер південний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -5°, вдень -1°. Вітер південний, до 3.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°