У Києві завтра пройде сніг, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 грудня, у столиці пройде сніг, температура повітря вдень +1°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до 0°.

Читайте також На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:37, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня практично в усіх регіонах України пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.