До України увірветься циклон "Санне": принесе мокрий сніг, дощ та сильний вітер
З 2 грудня в Україні вируватиме циклон на ім'я "Санне".
Про це на своїй сторінці повідомила синоптик Наталія Діденко.
"2 грудня на нас обрушиться циклон на ім'я "Санне". Тому будьте дуже уважними, адже це ще й п'ятниця", - йдеться у її повідомленні.
Синоптики попередили українців про морозну ніч та розповіли, чого очікувати від погоди завтра (карти)
Отже, 2 грудня у більшості областей очікуються складні погодні умови: мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, сильний вітер.
"Без крайньої потреби не виїжджайте у п'ятницю на автівці у місто чи на трасу", - попередила синоптик.
Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 1 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер. Також практично в усіх регіонах України пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°