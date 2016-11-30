До України увірветься циклон "Санне": принесе мокрий сніг, дощ та сильний вітер

18:17, 30 листопада 2016
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З 2 грудня в Україні вируватиме циклон на ім'я "Санне".

До кінця тижня погода в Україні серйозно погіршиться / Фото УНІАН
До кінця тижня погода в Україні серйозно погіршиться / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці повідомила синоптик Наталія Діденко.

"2 грудня на нас обрушиться циклон на ім'я "Санне". Тому будьте дуже уважними, адже це ще й п'ятниця", - йдеться у її повідомленні. 

Синоптики попередили українців про морозну ніч та розповіли, чого очікувати від погоди завтра (карти)

Отже, 2 грудня у більшості областей очікуються складні погодні умови: мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, сильний вітер. 

"Без крайньої потреби не виїжджайте у п'ятницю на автівці у місто чи на трасу", - попередила синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 1 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер. Також практично в усіх регіонах України пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.

У Києві завтра пройде сніг, вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.

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