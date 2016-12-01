Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 грудня, в Україні очікуєтсья снігопад. Найтепліше буде на заході - до +2°.

Reuters

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.

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У Львові 1 грудня снігопад, температура повітря вдень +1°. Вітер західний, помірний.

У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень +1°. Вітер східний та південний, до 5.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці пройде сніг. Температура +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°, вітер західний та південно-західний, до 4.2 м/с.

На заході до +2° / УНІАН

У Харкові сніг. Температура до -3°, вітер південний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер південний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень -2°. Вітер південний і південно-східний, до 2,5 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, вдень -2°. Вітер південний, слабкий.

У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень -1°. Вітер південний, до 3.2 м/с.

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