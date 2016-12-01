Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 грудня, в Україні очікуєтсья снігопад. Найтепліше буде на заході - до +2°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.
Львів накрив сильний снігопад (фото, відео)
У Львові 1 грудня снігопад, температура повітря вдень +1°. Вітер західний, помірний.
У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень +1°. Вітер східний та південний, до 5.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці пройде сніг. Температура +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°, вітер західний та південно-західний, до 4.2 м/с.
У Харкові сніг. Температура до -3°, вітер південний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер південний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень -2°. Вітер південний і південно-східний, до 2,5 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, вдень -2°. Вітер південний, слабкий.
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень -1°. Вітер південний, до 3.2 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°