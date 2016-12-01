У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +1°

08:30, 1 грудня 2016
872
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 грудня в столиці вдень до +1°, пройде сніг.

УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.

Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:37, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин