У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 грудня в столиці вдень до +1°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.

Читайте також Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:37, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 грудня в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +2°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.