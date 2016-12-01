Жителів України попереджають про сильний вітер

09:29, 1 грудня 2016
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У четвер, 1 грудня, у багатьох областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

УНІАН
В Україні очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, 1 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. 

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 1 грудня, в Україні очікується снігопад. Найтепліше буде на заході - до +2°.

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