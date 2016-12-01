У США більше 10 людей загинули в результаті торнадо і лісових пожеж

10:25, 1 грудня 2016
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На південному сході США більше десяти осіб загинули в результаті торнадо і лісових пожеж.

Лісова пожежа в Теннессі / Reuters
Лісова пожежа в Теннессі / Reuters

У штаті Теннессі знайшли тіла сімох людей після пожежі в національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, передає Російська служба BBC.

Лісові пожежі в Південній Кароліні завдали збитків у розмірі $3,3 мільйона

Двоє людей загинули на півдні Теннессі в результаті торнадо. Ще троє загинули в штаті Алабама. Усього в результаті торнадо було поранено більше десяти осіб.

У регіонах, які постраждали в результаті пожеж, евакуювали тисячі людей. Досі чимало з них не можуть повернутися додому.

У результаті пожеж і негоди були знищені понад 100 будинків.

На даний момент велика частина пожеж в регіоні була локалізована.

Рятувальні роботи в Грейт-Смокі-Маунтінс будуть продовжені. Рятувальники вже знайшли трьох людей, які були відрізані вогнем від зовнішнього світу. Влада міста Гатлінберг заявила, що їхній стан не викликає занепокоєнь.

У районі, який постраждав від пожеж, почалися дощі. Місцевих жителів попереджають, що опади можуть викликати зсуви, а через сильний вітер дерева можуть впасти на лінії електропередач, що може призвести до нових пожеж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що руйнівні шторми накрили американські штати Алабама і Міссісіпі.

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