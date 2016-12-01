У Коста-Риці стався землетрус

11:30, 1 грудня 2016
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У четвер, 1 грудня, у центрі Коста-Рики стався землетрус магнітудою 5,2.

Flickr, Matt Katzenberger
В Коста-Риці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,7

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 6 км на схід від міста Кіт і в 30 км від столиці Сан-Хосе. Осередок землетрусу залягав на глибині 5 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, 21 листопада у східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3, яке призвело до утворення цунамі.

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