Листопад у Києві був холоднішим за кліматичну норму майже на 1°

12:21, 1 грудня 2016
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Середньомісячна температура повітря листопада 2016 року у Києві склала +1,2°, що нижче кліматичної норми на 0,9°.

УНІАН
Листопад у Києві був холодніше за кліматичну норму / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)

Нинішній листопад - другий поспіль місяць, який має відхилення від норми в сторону зниження.

Найхолодніше було 30 листопада, коли мінімальна температура опустилась до 9 градусів морозу, а найтепліше - 7 листопада, коли максимальна температура досягла 13,9 градусів тепла.

У листопаді випало 48 мм опадів, що склало 94% кліматичної норми.

Нагадаємо, у четвер, 1 грудня в столиці вдень до +1°, пройде сніг.

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