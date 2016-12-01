Листопад у Києві був холоднішим за кліматичну норму майже на 1°
Середньомісячна температура повітря листопада 2016 року у Києві склала +1,2°, що нижче кліматичної норми на 0,9°.
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)
Нинішній листопад - другий поспіль місяць, який має відхилення від норми в сторону зниження.
Найхолодніше було 30 листопада, коли мінімальна температура опустилась до 9 градусів морозу, а найтепліше - 7 листопада, коли максимальна температура досягла 13,9 градусів тепла.
У листопаді випало 48 мм опадів, що склало 94% кліматичної норми.
Нагадаємо, у четвер, 1 грудня в столиці вдень до +1°, пройде сніг.
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