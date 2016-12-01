На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до +3°

13:00, 1 грудня 2016
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У четвер і п'ятницю на популярних маршрутах України пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.

УНІАН
На популярних українських маршрутах пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура +1°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, також очікуються опади.

Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)

На трасі Київ - Ужгород пройде сніг, температура в дорозі -3° ... +2°. У п'ятницю на цьому маршруті також очікується снігопад, температура до +3°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +1°, пройде сніг. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +2°.

У напрямку Харкова снігопад. Температура в дорозі до +1°. 2 грудня на цьому напрямку продовжить падати сніг, температура -1°... 0°.

За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, +1° ... +3°. За даним напрямком у п'ятницю снігопад, температура до +3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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