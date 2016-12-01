На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до +3°
У четвер і п'ятницю на популярних маршрутах України пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура +1°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, також очікуються опади.
Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)
На трасі Київ - Ужгород пройде сніг, температура в дорозі -3° ... +2°. У п'ятницю на цьому маршруті також очікується снігопад, температура до +3°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +1°, пройде сніг. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +2°.
У напрямку Харкова снігопад. Температура в дорозі до +1°. 2 грудня на цьому напрямку продовжить падати сніг, температура -1°... 0°.
За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, +1° ... +3°. За даним напрямком у п'ятницю снігопад, температура до +3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°