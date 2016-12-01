На Чорному та Азовському морях 2-3 грудня очікуються високі хвилі

13:09, 1 грудня 2016
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На акваторії Чорного та Азовського морів 2-3 грудня очікуються складні погодні умови.

На Чорному та Азовському морях очікуються високі хвилі / УНІАН
На Чорному та Азовському морях очікуються високі хвилі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 2-3 грудня на акваторії Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови: 2 грудня посилення південно-західного вітру 18-23 м/с, 3 грудня вночі по Чорному морю, вдень по Азовському пориви вітру 25-30 м/с; висота хвиль по Чорному морю 20-40 дм, вночі 3 грудня до 50 дм, по Азовському морю 13-20 дм; очікуються згінно-нагінні явища", - попереджають рятувальники.

Нагадаємо, у четвер, 1 грудня, у багатьох областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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