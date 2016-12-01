Барбадос накрили зливи

14:34, 1 грудня 2016
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На Барбадос у вівторок, 29 листопада, обрушилися зливи, що призвели до затоплень у центральних районах країни.

Проливні дощі призвели до підтоплень / Loop
Проливні дощі призвели до підтоплень / Loop

Негода завдала значної шкоди острову, передає Loop.

У результаті повені в Південній Африці загинули 6 осіб

Кілька людей опинилися в пастці на затоплених автомобільних дорогах.

Стихія зруйнувала кілька житлових будинків. Через сильний вітер було повалено дерева, пошкоджено автомобілі. Про жертв не повідомляється.

Нагадаємо, у провінції Західна Ява (Індонезія) понад 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені. Повені затопили близько 6000 будинків, 12 мечетей, чотири будівлі шкіл і понад 100 га рисових полів, постраждало близько 20 000 чоловік.

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