В Україні оголосили штормове попередження на 2 грудня

Завтра, 2 грудня, у більшості регіонів України очікуються складні погодні умови.

Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, 2 грудня у зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу очікуються складні погодні умови: вночі у західних, північних та центральних областях, вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Читайте також На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до +3°

У Києві вночі 2 грудня помірний, вдень сильний мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

Нагадаємо, на акваторії Чорного та Азовського морів 2-3 грудня очікуються складні погодні умови.