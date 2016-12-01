Завтра в Україні пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +5° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 грудня, практично в усіх регіонах України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +5°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -7°, вдень -1°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.6 м/с.
У Львові 2 грудня снігопад, вночі -2°, вдень +2°. Вітер мінливий, помірний.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до +3°
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
У Вінниці у п'ятницю пройде сніг з дощем. Температура вночі -1°, вдень +1°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі -2°, вдень +3°, вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.
У Харкові у п'ятницю сильний снігопад, температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Дніпрі завтра снігопад. Температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сімферополі злива. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер південний, до 7.6 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі 0°, вдень +2°. Вітер південно-східний, до 7.9 м/с.
У Краматорську у п'ятницю невеликий сніг, температура вночі -2°, вдень +2°, вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра снігопад. Температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 5.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°