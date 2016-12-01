Завтра в Україні пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +5° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 грудня, практично в усіх регіонах України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

Reuters

У Києві завтра пройде сніг, вночі -7°, вдень -1°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.6 м/с.

У Львові 2 грудня снігопад, вночі -2°, вдень +2°. Вітер мінливий, помірний.

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У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -3°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

У Вінниці у п'ятницю пройде сніг з дощем. Температура вночі -1°, вдень +1°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі -2°, вдень +3°, вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.

У Харкові у п'ятницю сильний снігопад, температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Дніпрі завтра снігопад. Температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сімферополі злива. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер південний, до 7.6 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі 0°, вдень +2°. Вітер південно-східний, до 7.9 м/с.

У Краматорську у п'ятницю невеликий сніг, температура вночі -2°, вдень +2°, вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра снігопад. Температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 5.0 м/с.

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