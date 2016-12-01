У Києві завтра пройде сніг, температура вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 грудня в столиці пройде сніг, температура повітря вдень -1°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

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Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:38, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 грудня, практично в усіх регіонах України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

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