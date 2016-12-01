У Києві завтра пройде сніг, температура вдень до -1°

19:00, 1 грудня 2016
1832
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 грудня в столиці пройде сніг, температура повітря вдень -1°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до +3°

Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:38, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 грудня, практично в усіх регіонах України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин