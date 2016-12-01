У Харкові оголосили штормове попередження: очікується сильний сніг та хуртовина

З 2 грудня в Харкові та області очікується сильний сніг, хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Водіїв Харкова просять бути уважними через негоду / dozor.kharkov.ua

Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с, пише Dozor.kharkov.ua з посиланням на Харківський гідрометеоцентр.

Читайте також Циклон на Харківщині: дороги посипають піщано-сольовою сумішшю, працює спецтехніка (фото)

Температура вдень -3 / + 2 °С, вночі -3 / -8 °С.

У зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов водіїв просять бути уважними за кермом, дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати допустиму швидкість і не виконувати ризикованих маневрів.