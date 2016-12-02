В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +5° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 грудня в Україні очікуються дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°.

В Україні сьогодні очікуються опади / УНІАН

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -1°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.6 м/с.

У Львові 2 грудня снігопад, температура повітря вдень +2°. Вітер мінливий, помірний.

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У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень +1°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю пройде сніг. Температура +1°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.

На півдні до +5° / УНІАН

У Харкові сніг. Температура 0°, вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні пройде злива. Температура вдень +5°. Вітер південний, до 7.6 м/с.

У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер південно-східний, до 7.9 м/с.

У Краматорську у п'ятницю невеликий сніг, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

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У Сєвєродонецьку снігопад, температура вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 5.0 м/с.

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