В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +5° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 грудня в Україні очікуються дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +5°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -1°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 5.6 м/с.
У Львові 2 грудня снігопад, температура повітря вдень +2°. Вітер мінливий, помірний.
В Україні оголосили штормове попередження на 2 грудня
У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень +1°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю пройде сніг. Температура +1°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.
У Харкові сніг. Температура 0°, вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні пройде злива. Температура вдень +5°. Вітер південний, до 7.6 м/с.
У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер південно-східний, до 7.9 м/с.
У Краматорську у п'ятницю невеликий сніг, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до +3°
У Сєвєродонецьку снігопад, температура вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 5.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+25°... +13°
-
Луцьк+17°... +9°
-
Львів+17°... +8°
-
Миколаїв+23°... +13°
-
Одеса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +10°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+19°... +10°
-
Чернівці+20°... +8°